ВМС Ирана принудили АПЛ США выйти на поверхность в Ормузском проливе

ВМС Ирана вынудили американскую подлодку всплыть в Ормузском заливе
Подводная лодка «Фатех» ВМС Ирана вынудила атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет агентство asnim со ссылкой на командующего ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани.
По его словам, «Флорида» подходила к проливу в полной тишине под водой, когда ее заметила иранская подлодка. Она вынудила субмарину подняться на поверхность воды и пересечь пролив в надводном положении.
Вместе с тем ВМС США назвали заявление Тегерана «ложным». По их словам, в этом районе якобы вообще нет американских подлодок.
Напомним, что в апреле СМИ сообщали, что «Флориду», оснащенную управляемыми ракетами «Огайо», решили перевести на Ближний Восток на фоне роста напряжения в отношениях США и Ирана. Кроме того, заявлялось о переводе в регион эскадрильи самолетов авиационной поддержки А-10.