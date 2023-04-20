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ВМС Ирана вынудили американскую подлодку всплыть в Ормузском заливе

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Подводная лодка «Фатех» ВМС Ирана вынудила атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет агентство asnim со ссылкой на командующего ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани.

ВМС Ирана принудили АПЛ США выйти на поверхность в Ормузском проливе
© EPA/TACC

По его словам, «Флорида» подходила к проливу в полной тишине под водой, когда ее заметила иранская подлодка. Она вынудила субмарину подняться на поверхность воды и пересечь пролив в надводном положении.

Вместе с тем ВМС США назвали заявление Тегерана «ложным». По их словам, в этом районе якобы вообще нет американских подлодок.

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Напомним, что в апреле СМИ сообщали, что «Флориду», оснащенную управляемыми ракетами «Огайо», решили перевести на Ближний Восток на фоне роста напряжения в отношениях США и Ирана. Кроме того, заявлялось о переводе в регион эскадрильи самолетов авиационной поддержки А-10.

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