ВМС Ирана принудили АПЛ США выйти на поверхность в Ормузском проливе

Подводная лодка «Фатех» ВМС Ирана вынудила атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет агентство asnim со ссылкой на командующего ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани.

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По его словам, «Флорида» подходила к проливу в полной тишине под водой, когда ее заметила иранская подлодка. Она вынудила субмарину подняться на поверхность воды и пересечь пролив в надводном положении.

Вместе с тем ВМС США назвали заявление Тегерана «ложным». По их словам, в этом районе якобы вообще нет американских подлодок.