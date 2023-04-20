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Представитель Зеленского: контрнаступление ВСУ будет сюрпризом для всех

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Представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский заявил, что контрнаступление ВСУ удивит не только Россию, но и украинцев. Об этом пишет Pravda.ru.

Представитель Зеленского: контрнаступление ВСУ будет сюрпризом для всех
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что тема контрнаступления сейчас активно обсуждается и в украинском обществе, и в российском информационном пространстве. Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ будут атаковать на непредсказуемых направлениях, это будет сюрпризом не только для русских, но даже для самих украинцев.

Вениславский также добавил, что российские власти осознают «всю серьезность наступления», именно поэтому эту тему активно освещают.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что контрнаступление ВСУ уже идет на нескольких направлениях. Так, по ее словам, ВСУ наступают в районе Артемовска и Авдеевки.

Политолог Сергей Марков считает, что в ходе контрнаступления украинские бойцы попытаются проникнуть на территорию России. Но основными направлениями станут Мелитополь, Артемовск и Угледар.

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