Российские военные уничтожили американскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б»

Российские военные на херсонском направлении уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б». Об этом заявил журналистам в четверг, 20 апреля, официальный представитель Минобороны генера-лейтенант Игорь Конашенков .

Он также отметил, что на данном направлении потери противника составили более 15 военнослужащих. По сведениям Конашенкова, на южно-донецком и запорожском направлениях были ликвидированы до 30 украинских бойцов.