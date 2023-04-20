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Российские военные уничтожили американскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б»

Российские военные на херсонском направлении уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б». Об этом заявил журналистам в четверг, 20 апреля, официальный представитель Минобороны генера-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили американскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б»
© Lenta.ru

Он также отметил, что на данном направлении потери противника составили более 15 военнослужащих. По сведениям Конашенкова, на южно-донецком и запорожском направлениях были ликвидированы до 30 украинских бойцов.

В районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области удалось пресечь действия двух диверсионно-разведывательных групп противника, уточнили в Минобороны.

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