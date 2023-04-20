Российские военные взорвали мост радиоуправляемым грузовиком

Как сообщает автор ролика, для взрыва переправы был использован ГАЗ-66 с тонной тротила и радиоуправлением.

Машина взорвалась точно посреди моста в вечерних сумерках, не только разнеся переправу, но и осветив эффектным заревом окрестные улицы. Задача по ликвидации переправы была выполнена.