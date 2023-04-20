ВМС Ирана принудили АПЛ США выйти на поверхность в Ормузском проливе

Военно-морские силы Ирана принудили выйти на поверхность атомную подводную лодку США Florida класса Ohio, которая пыталась пересечь Ормузский пролив. Об этом, как сообщает в четверг агентство Tasnim, заявил командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

"Подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой. Иранская подлодка Fateh обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении", - приводит агентство слова Ирани.

Он также отметил, что Florida изменила курс и продолжила путь в сопровождении субмарины иранских ВМС.

"Поскольку [американская] подводная лодка находилась недалеко от территориальных вод Ирана, она получила соответствующее предупреждение, изменила курс и продолжила путь с сопровождением", - сказал Ирани.