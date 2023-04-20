$81.65+0.0589.37-0.20
4 минуты назад

ВМС Ирана принудили атомную подлодку США выйти на поверхность в Ормузском проливе

ТАСС

Военно-морские силы Ирана принудили выйти на поверхность атомную подводную лодку США Florida класса Ohio, которая пыталась пересечь Ормузский пролив. Об этом, как сообщает в четверг агентство Tasnim, заявил командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.

ВМС Ирана принудили АПЛ США выйти на поверхность в Ормузском проливе
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

"Подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой. Иранская подлодка Fateh обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении", - приводит агентство слова Ирани.

Он также отметил, что Florida изменила курс и продолжила путь в сопровождении субмарины иранских ВМС.

"Поскольку [американская] подводная лодка находилась недалеко от территориальных вод Ирана, она получила соответствующее предупреждение, изменила курс и продолжила путь с сопровождением", - сказал Ирани.

В начале апреля ВМС США сообщили о решении направить атомную подводную лодку Florida в состав Пятого флота, который базируется на Бахрейне. Согласно заявлению американской стороны, субмарина должна осуществлять патрулирование в Ближневосточном регионе. Florida оснащена крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий