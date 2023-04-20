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ВДВ уничтожают опорные пункты ВСУ "Солнцепеками" у Кременной

Десантники 76-й Псковской дивизии опубликовали эффектные кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в Кременском лесу "Солнцепеками" и "Змеями Горынычами".

ВДВ уничтожают опорные пункты ВСУ "Солнцепеками" у Кременной
© Российская Газета

Огнеметная система ТОС-1А и установка разминирования УР-77 "Метеорит" относятся к самым разрушительным типам оружия, применяемым в ходе СВО. "Солнцепек" термобарическими снарядами выжигает все живое на площади до 40000 квадратных метров. А "Змей Горыныч" с помощью кабеля, начиненного тротилом, может расчистить в минном поле коридор 90 на 6 метров, либо поднять на воздух объекты, находящиеся в пределах этого периметра.

Для окопавшегося в лесу противника "Солцепеки" и "Змей Горынычи" практически не оставляют шансов.

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