ВДВ уничтожают опорные пункты ВСУ "Солнцепеками" у Кременной

Огнеметная система ТОС-1А и установка разминирования УР-77 "Метеорит" относятся к самым разрушительным типам оружия, применяемым в ходе СВО. "Солнцепек" термобарическими снарядами выжигает все живое на площади до 40000 квадратных метров. А "Змей Горыныч" с помощью кабеля, начиненного тротилом, может расчистить в минном поле коридор 90 на 6 метров, либо поднять на воздух объекты, находящиеся в пределах этого периметра.