США в ближайшие недели начнут обучение украинских военных на танках Abrams

В ближайшие недели Соединенные Штаты начнут обучение украинских сил использованию и ремонту американских танков Abrams. Как сообщает Politico со ссылкой на двух представителей Министерства обороны США, танки Abrams американского производства, которые украинцы будут использовать для обучения, прибудут в Германию в ближайшие несколько недель.

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Ожидается, что 31 танк M1A1 Abrams прибудет на полигон Графенвёр в Германии к середине-концу мая. Обучение начнется через неделю-две, после того как танки пройдут период технического обслуживания.

Министр обороны США Ллойд Остин объявит об этом шаге на пресс-конференции в после 11-го заседания Контактной группы по Украине на авиабаза Рамштайн.

Планируется, что обучение солдат продлится около 10 недель. Курс пройдут около 250 украинских военнослужащих.