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Минобороны показало видео пуска крылатой ракеты "Москит"

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Министерство обороны продемонстрировало пуск крылатой ракеты "Москит", которая была запущена в ходе учений Тихоокеанского флота. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

"Экипаж ракетного катера "Р-298" точно поразил цель ракетой "Москит" на расстоянии около 70 километров, успешно выполнив поставленную перед личным составом задачу. В роли корабля условного противника использовали морской щит-мишень", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые были проверена обновленная система обороны Камчатки. Отмечается, что система показала высокий уровень надежности при отражение ударов по побережью полуострова с воздуха и моря. При этом впервые была проведена проверка общего выхода подводных лодок с баз на Камчатке, а также отработан сценарий защиты кораблей российского флота.

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При этом в сообщении говорится, что в последние годы Россия смогла значительно усилить защиту Камчатки. На полуострове появились новые системы ПВО, части береговой обороны и современные боевые корабли.

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