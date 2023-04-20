Минобороны показало видео пуска крылатой ракеты "Москит"

"Экипаж ракетного катера "Р-298" точно поразил цель ракетой "Москит" на расстоянии около 70 километров, успешно выполнив поставленную перед личным составом задачу. В роли корабля условного противника использовали морской щит-мишень", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые были проверена обновленная система обороны Камчатки. Отмечается, что система показала высокий уровень надежности при отражение ударов по побережью полуострова с воздуха и моря. При этом впервые была проведена проверка общего выхода подводных лодок с баз на Камчатке, а также отработан сценарий защиты кораблей российского флота.