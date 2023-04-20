В США сообщили о перехвате российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на Аляске обнаружило и перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщается на сайте NORAD.

В командовании заявили, что российские самолеты 17 мая «вторглись в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски». Задание по перехвату выполнили истребители F-16, истребители F-22, KC-135 Stratotankers и E-3 AWACS.

В то же время в NORAD подчеркнули, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

«Эти действия России в зоне североамериканской ПВО происходят регулярно и не рассматриваются ни как угроза, ни как провокационная деятельность», - отметили в NORAD.