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В США сообщили о перехвате российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на Аляске обнаружило и перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщается на сайте NORAD.

В США сообщили о перехвате российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски
© РИА Новости

В командовании заявили, что российские самолеты 17 мая «вторглись в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски». Задание по перехвату выполнили истребители F-16, истребители F-22, KC-135 Stratotankers и E-3 AWACS.

В то же время в NORAD подчеркнули, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

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«Эти действия России в зоне североамериканской ПВО происходят регулярно и не рассматриваются ни как угроза, ни как провокационная деятельность», - отметили в NORAD.

Ранее российский Су-35 перехватил американские бомбардировщики В-52 над Балтикой. 20 марта два В-52Н ВВС США были замечены над акваторией Балтийского моря, они направлялись в сторону российской государственной границы. В воздух был поднят истребитель Су-35 «для идентификации и недопущения нарушения границы».

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