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19 минут назад

Рогов раскрыл планы ВСУ по форсированию Днепра

Елена Прошина

Военные Украины могут предпринять попытку форсировать Днепр, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов раскрыл планы ВСУ по форсированию Днепра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это может произойти в районе городов Новая Каховка или Энергодар. Политик указал, что украинский лидер Владимир Зеленский ведет, прежде всего, пиар-войну. По этой причине он может отправить «на убой кого угодно и в каком угодно количестве». Это случится, если глава государства поймет, что получит выгоду и определенные преференции от западных стран.

Именно поэтому Рогов не исключил попытку украинский Вооруженных сил форсировать Днепр. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области. Однако данные шаги будут являться «самоубийством и идиотизмом». Глава движения при этом призвал не искать здравый смысл в действиях украинских властей.

Ранее Рогоз заявил, что Киев накапливает резервы в районе населенного пункта Богатырь на контролируемой Украиной территории ДНР. Войска могут перебросить на Запорожское или на Южнодонецкое направление, к чему российские военные полностью готовы.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,
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