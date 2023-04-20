Рогов раскрыл планы ВСУ по форсированию Днепра

Военные Украины могут предпринять попытку форсировать Днепр, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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По его словам, это может произойти в районе городов Новая Каховка или Энергодар. Политик указал, что украинский лидер Владимир Зеленский ведет, прежде всего, пиар-войну. По этой причине он может отправить «на убой кого угодно и в каком угодно количестве». Это случится, если глава государства поймет, что получит выгоду и определенные преференции от западных стран.

Именно поэтому Рогов не исключил попытку украинский Вооруженных сил форсировать Днепр. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области. Однако данные шаги будут являться «самоубийством и идиотизмом». Глава движения при этом призвал не искать здравый смысл в действиях украинских властей.