Военные Украины могут предпринять попытку форсировать Днепр, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, это может произойти в районе городов Новая Каховка или Энергодар. Политик указал, что украинский лидер Владимир Зеленский ведет, прежде всего, пиар-войну. По этой причине он может отправить «на убой кого угодно и в каком угодно количестве». Это случится, если глава государства поймет, что получит выгоду и определенные преференции от западных стран.
Именно поэтому Рогов не исключил попытку украинский Вооруженных сил форсировать Днепр. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области. Однако данные шаги будут являться «самоубийством и идиотизмом». Глава движения при этом призвал не искать здравый смысл в действиях украинских властей.
Ранее Рогоз заявил, что Киев накапливает резервы в районе населенного пункта Богатырь на контролируемой Украиной территории ДНР. Войска могут перебросить на Запорожское или на Южнодонецкое направление, к чему российские военные полностью готовы.