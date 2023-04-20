Генсек СНГ предупредил о провокациях Запада в регионе

«Такие данные, к сожалению, есть. Более того, эти попытки дестабилизировать ситуацию в странах Содружества очевидны и не скрываются», — сказал Сергей Лебедев в интервью ТАСС. В качестве подтверждения своих слов, генсек ссылается на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявлял о концентрации западных военных сил на границе с республикой. По его мнению, речь идет о потенциальном захвате власти в стране.