Спецоперация на Украине 20 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 апреля 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Военкоры сообщили об уничтожившей базу ВСУ «умной» бомбе

Видео дня

Истребитель России ликвидировали украинскую базу в Угледаре, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военных корреспондентов «Военкоры русской весны».

Вооруженные силы Украины расположились в многоэтажном здании, их настигла «умная» бомба.

«Под завалами военные», — прокомментировал один из украинских бойцов нанесенные зданию разрушения со стороны российских военных.

Ранее Россия уничтожили скопление техники украинских войск в районе города Орехов в Запорожской области. Также ВКС России нанесли удары «умными» бомбами по местам скопления военной техники и бойцов Украины в Херсонской области.

«РВ»: ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны рядом с Артемовском

Украинские военные в ходе боевых действий ушли из стратегически важного узла обороны в районе поселка Спорное, между Артемовском и Северском, сообщает «Газета.ру».

Боевики ретировались под натиском российских военных. В этом районе больше не развеваются украинские флаги над зданиями.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что согласованного отступления украинских войск из Артемовска в настоящее время нет, выходят только небольшие группы.

Войска РФ уничтожили понтонную переправу и склады ВСУ на лисичанском направлении

Артиллеристы России при поддержке авиации Южного военного округа разрушили украинскую понтонную переправу и уничтожили два склада на лисичанском направлении, сообщает ТАСС.

Переправа находилась на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка, а склад с оружием уничтожен в районе населенного пункта Каменка.