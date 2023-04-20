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12 минут назад

Спецоперация на Украине 20 апреля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 апреля 2023 года.

Спецоперация на Украине 20 апреля: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военкоры сообщили об уничтожившей базу ВСУ «умной» бомбе

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Истребитель России ликвидировали украинскую базу в Угледаре, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военных корреспондентов «Военкоры русской весны».

Вооруженные силы Украины расположились в многоэтажном здании, их настигла «умная» бомба.

«Под завалами военные», — прокомментировал один из украинских бойцов нанесенные зданию разрушения со стороны российских военных.

Ранее Россия уничтожили скопление техники украинских войск в районе города Орехов в Запорожской области. Также ВКС России нанесли удары «умными» бомбами по местам скопления военной техники и бойцов Украины в Херсонской области.

«РВ»: ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны рядом с Артемовском

Украинские военные в ходе боевых действий ушли из стратегически важного узла обороны в районе поселка Спорное, между Артемовском и Северском, сообщает «Газета.ру».

Боевики ретировались под натиском российских военных. В этом районе больше не развеваются украинские флаги над зданиями.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что согласованного отступления украинских войск из Артемовска в настоящее время нет, выходят только небольшие группы.

Войска РФ уничтожили понтонную переправу и склады ВСУ на лисичанском направлении

Артиллеристы России при поддержке авиации Южного военного округа разрушили украинскую понтонную переправу и уничтожили два склада на лисичанском направлении, сообщает ТАСС.

Переправа находилась на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка, а склад с оружием уничтожен в районе населенного пункта Каменка.

Кроме того, российская армия ударила по сосредоточению резервов двух бригад украинских Вооруженных сил в районе Дзержинска и Авдеевки. Также подверглась уничтожению реактивная система залпового огня «Град» в районе Новоселовки Первой. А в районе Славянска был поражен огнем пункт временной дислокации ВСУ.

Армия,Ян Гагин,Денис Пушилин,
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