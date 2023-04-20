Мобилизация: последние новости на сегодня 20 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованным вернут стоимость неиспользованной турпутевки

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Россиянам, участвующим в специальной военной операции, возместят потраченные средства на неиспользованную туристическую путевку, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект закона, который депутаты Госдумы приняли в первом чтении.

Некоторые из участников СВО оказались в ситуации, когда по независящим от них причинам они не имели возможности воспользоваться путевкой на отдых. Согласно документу, мобилизованные и добровольцы, а также члены их семей получат право требовать расторжения такого договора с турфирмой и полного возвращения денег.

Ко второму чтению в законопроект могут внести упоминание и о других участниках спецоперации. Кроме того, Воздушный кодекс дополнят перечнем случаев вынужденного отказа клиента от перелета с возмещением ему денежной суммы. Среди них появятся призвание пассажира или члена его семьи на военную службу по мобилизации. Исключение составят контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы страны.

Госдума одобрила закон о полном списании кредитов погибшего или раненого участника СВО

Депутаты Госдумы рассмотрели во втором чтении проект закона рабочей группы по вопросам специальной военной операции России о полном списании кредитов погибшего гражданина или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков, сообщает «Взгляд».

Также документ затронет совершеннолетних детей-созаемщиков. В настоящее время льгота распространяется только на супругу, детей и иждивенцев.

Также в первом чтении одобрен документ о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям.

Заключивших контракты с содействующими ВС в СВО организациями могут признать ветеранами

На статус ветерана боевых действий могут рассчитывать лица в России, заключившие контракты с организациями, содействующими выполнению задач российских Вооруженных сил в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, которые рекомендуется принять Госдуме.

Они были внесены ко второму чтению проекта закона, наделяющего статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в воинские формирования ДНР и ЛНР с 2014 года. Согласно поправкам, ветеранами боевых действий признают тех, кто заключил контракты или имеет другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ.