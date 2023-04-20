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27 минут назад

ТАСС: атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ

Елена Прошина

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время данный вопрос прорабатывается, так как ремонт однотипного судна «Адмирал Нахимов» говорит о том, что это стоит больших денег.

18 апреля «Петр Великий» - флагман Северного флота, отметил 25 лет со дня поднятия Андреевского флага. В настоящее время он единственный боевой надводный атомоход в российском ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий ударный боевой корабль в мире.

Атомный крейсер оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением. Он может уничтожать крупные надводные цели.

Ранее стало известно, что атомный крейсер «Адмирал Нахимов», находящийся в ремонте с 1999 года, вернется в состав ВМФ в 2024 году. Работы ведутся на заводе «Севмаш». Предполагалось, что после него предприятие отремонтирует и модернизирует «Петра Великого».

Армия,Севмаш,
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