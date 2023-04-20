США прекратили полеты беспилотников Global Hawk над Черным морем после ЧП с Reaper

США прекратили полеты стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после потери дрона Reaper. Об этом со ссылкой на данные портала Flightradar24 сообщает РИА Новости.

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Согласно данным портала, последний полет беспилотник Global Hawk выполнил над акваторией Черного моря 21 марта. С тех пор стратегические беспилотники США больше не совершали полетов в воздушном пространстве над Черным морем.

При этом ранее, с самого начала спецоперации, они делали по восемь-девять полетов в месяц в воздушном пространстве напротив Крыма.

Информированный источник агентства подтвердил данную информацию и сообщил, что командование США сочло нецелесообразными полеты в этом районе.

"После 14 апреля для американской стороны появилась опасность потерять подобный аппарат, а Global Hawk в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием", – заявил он.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря, рядом с Крымским полуостровом, был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9, который направлялся в сторону госграницы РФ с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных сил ПВО. Из-за резкого маневрирования БПЛА перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.