$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

РВ: "умная" бомба уничтожила высотку в Угледаре, превращенную в базу ВСУ

Газета.Ru

Российский истребитель уничтожил базу украинских военных в Угледаре. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".

РВ: "умная" бомба уничтожила высотку в Угледаре, превращенную в базу ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины закрепились в многоэтажном здании, и были поражены "умной" бомбой. "Под завалами военные", - заявил один из бойцов ВСУ. 9 апреля Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщал, что российская авиация массово бомбит правый берег Днепра под Херсоном управляемыми бомбами. Отмечалось, что под удар попали скопления украинских вооруженных сил и бронетехника, а также склады с боеприпасами. Взрывы звучали в Бериславском районе занятой ВСУ части Херсонской области.

Ранее стало известно, что украинские военные предприняли попытку контрнаступления под Угледаром в Донецкой народной республике. Отмечалось, что для наступления ВСУ задействовали также тяжелую боевую технику - в том числе танки и БМП. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий