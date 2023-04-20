РВ: "умная" бомба уничтожила высотку в Угледаре, превращенную в базу ВСУ

Российский истребитель уничтожил базу украинских военных в Угледаре. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".

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Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины закрепились в многоэтажном здании, и были поражены "умной" бомбой. "Под завалами военные", - заявил один из бойцов ВСУ. 9 апреля Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщал, что российская авиация массово бомбит правый берег Днепра под Херсоном управляемыми бомбами. Отмечалось, что под удар попали скопления украинских вооруженных сил и бронетехника, а также склады с боеприпасами. Взрывы звучали в Бериславском районе занятой ВСУ части Херсонской области.

Ранее стало известно, что украинские военные предприняли попытку контрнаступления под Угледаром в Донецкой народной республике. Отмечалось, что для наступления ВСУ задействовали также тяжелую боевую технику - в том числе танки и БМП. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.