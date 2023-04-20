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Раскрыто будущее крейсера «Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» проекта 1144.2 не планируют выводить из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России и списывать. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования, сообщает РИА Новости.

Раскрыто будущее крейсера «Петр Великий»
© РИА Новости

«Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается», — сказал собеседник агентства, который раскрыл будущее корабля.

Он отметил, что ТАРК может встать на модернизацию после возвращения в строй крейсера «Адмирал Нахимов» того же проекта. Как пояснил источник, по опыту модернизации этого корабля крейсер «Петр Великий» после ремонта может стать носителем большого количества крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ России.

Крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу

В августе 2022 года заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев допустил, что сроки передачи «Адмирала Нахимова» после ремонта и модернизации могут быть сдвинуты на 2024 год.

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