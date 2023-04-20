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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украина обстреляла Донецк, сообщает РИА Новости.

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
© ТАСС

Украинские Вооруженные силы выпустили по городу семь снарядов калибром 155 миллиметров. В час ночи по направлению населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром.

Спустя 25 минут по тому же району было выпущено еще четыре снаряда аналогичного калибра.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами, входящими в Североатлантический альянс. Киев использует ее для обстрела городов в ДНР и ЛНР.

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