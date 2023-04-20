Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украина обстреляла Донецк, сообщает РИА Новости.
Украинские Вооруженные силы выпустили по городу семь снарядов калибром 155 миллиметров. В час ночи по направлению населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром.
Спустя 25 минут по тому же району было выпущено еще четыре снаряда аналогичного калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами, входящими в Североатлантический альянс. Киев использует ее для обстрела городов в ДНР и ЛНР.