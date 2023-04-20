$81.65+0.0589.37-0.20

Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев

4

Армия Соединенных Штатов оказалась под угрозой сокращения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра американской армии Кристину Вормут.

Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев
© ТАСС

Все дело в риске недобора новобранцев. По ее словам, прибегнуть к сокращениям в структуре сил придется в том случае, если ситуация с набором новобранцев не изменится кардинальным образом. Такие заявления прозвучали на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

Вормут указала, что набрать необходимое количество добровольцев в этом году уже станет вызовом – речь идет о 64 тысячах солдат. В следующем году запланировано набрать 65,5 тысяч.

Штат армии США в последние годы сокращался с 482 тысяч в 2021 году до 473 тысяч в 2023 году. Предполагается, что в 2024 году в американских войсках будут служить 452 тысячи бойцов.

В прошлом году армия США не достигла цели по набору из-за отсутствия аттестатов средней школы. Среди других причин назывались ожирение и проблемы с психическим здоровьем среди молодежи.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий