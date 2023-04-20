Американской армии грозят сокращения из-за недобора новобранцев

Армия Соединенных Штатов оказалась под угрозой сокращения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра американской армии Кристину Вормут.

Все дело в риске недобора новобранцев. По ее словам, прибегнуть к сокращениям в структуре сил придется в том случае, если ситуация с набором новобранцев не изменится кардинальным образом. Такие заявления прозвучали на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

Вормут указала, что набрать необходимое количество добровольцев в этом году уже станет вызовом – речь идет о 64 тысячах солдат. В следующем году запланировано набрать 65,5 тысяч.

Штат армии США в последние годы сокращался с 482 тысяч в 2021 году до 473 тысяч в 2023 году. Предполагается, что в 2024 году в американских войсках будут служить 452 тысячи бойцов.