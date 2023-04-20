Названа причина нежелания Южной Кореи поставлять оружие Украине

Южная Корея не предоставляет Украине военную помощь ради стабильности в отношениях с Россией. Об этом сообщает газета «Ренхап» со ссылкой на источник в офисе президента страны.

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Как отметил собеседник издания, в Южной Корее нет запрета на передачу оружия другому воюющему государству. «Мы не делаем этого потому, что (...) мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — пояснил он, при этом подчеркнув, что Сеул поддерживает международное сообщество ради защиты свободы украинского населения.