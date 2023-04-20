$81.65+0.0589.37-0.20
17 минут назад

Названа причина нежелания Южной Кореи поставлять оружие Украине

Lenta.ruиещё 10

Южная Корея не предоставляет Украине военную помощь ради стабильности в отношениях с Россией. Об этом сообщает газета «Ренхап» со ссылкой на источник в офисе президента страны.

Названа причина нежелания Южной Кореи поставлять оружие Украине
Фото: EPAEPA

Как отметил собеседник издания, в Южной Корее нет запрета на передачу оружия другому воюющему государству. «Мы не делаем этого потому, что (...) мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — пояснил он, при этом подчеркнув, что Сеул поддерживает международное сообщество ради защиты свободы украинского населения.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможных поставках оружия на Украину. Она предупредила, что такой шаг ухудшит отношения между Сеулом и Москвой. «Любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они не исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт», — указала Захарова.

Армия,Москва и Киев ,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий