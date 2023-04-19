"Умная" бомба уничтожила высотку в Угледаре, превращенную в базу ВСУ

В Телеграм-канале "Военкоры Русской Весны" опубликовали видео последствий прилета "умной" авиабомбы ВКС России в многоэтажный дом в Угледаре, ставший базой ВСУ.

Фото: Российская Газета Российская Газета

На кадрах видно, что развалины дома окружены бойцами ВСУ. А голос за кадром сообщает, что под завалами находятся военнослужащие.

Ранее участники боев за Угледар неоднократно сообщали, что девятиэтажные высотки в городе украинские войска превратили в подобие крепостей. Оттуда снайперы, операторы ПТРК простреливают все подступы к городу и ведут наблюдение за российскими войсками.