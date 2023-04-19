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20 минут назад

"Умная" бомба уничтожила высотку в Угледаре, превращенную в базу ВСУ

Российская Газета

В Телеграм-канале "Военкоры Русской Весны" опубликовали видео последствий прилета "умной" авиабомбы ВКС России в многоэтажный дом в Угледаре, ставший базой ВСУ.

"Умная" бомба уничтожила высотку в Угледаре, превращенную в базу ВСУ
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На кадрах видно, что развалины дома окружены бойцами ВСУ. А голос за кадром сообщает, что под завалами находятся военнослужащие.

Ранее участники боев за Угледар неоднократно сообщали, что девятиэтажные высотки в городе украинские войска превратили в подобие крепостей. Оттуда снайперы, операторы ПТРК простреливают все подступы к городу и ведут наблюдение за российскими войсками.

Именно эти многоэтажки являются одним из главных препятствий для взятия Угледара. В последнее время ВКС России начали активно применять "умные" планирующие бомбы в том числе и на Угледарском направлении. Специальное оборудование - модуль планирования и коррекции (МПК) превращает свободнопадающий боеприпас в управляемый и дальнобойный. Эта позволяет самолетам наносить удары по целям, находясь за пределами досягаемости ПВО противника.

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