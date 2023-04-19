$81.65+0.0589.37-0.20
16 минут назад

Назван объем помощи США Украине с начала СВО

Елена Прошина

Суммарный объем военной помощи США Украине с начала СВО достиг 35,4 миллиардов долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

Назван объем помощи США Украине с начала СВО
Фото: ТАССТАСС

Там отметили, что если считать с начала президентства Джо Байдена, то США выделили на военную помощь Украине более 36,1 миллиардов долларов.

Ранее Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 325 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы AT-4, девять миллионов патронов для стрелкового оружия, «высокоточные авиационные боеприпасы» и четыре «автомашины логистической поддержки».

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий