Назван объем помощи США Украине с начала СВО

Суммарный объем военной помощи США Украине с начала СВО достиг 35,4 миллиардов долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.
Там отметили, что если считать с начала президентства Джо Байдена, то США выделили на военную помощь Украине более 36,1 миллиардов долларов.
Ранее Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 325 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы AT-4, девять миллионов патронов для стрелкового оружия, «высокоточные авиационные боеприпасы» и четыре «автомашины логистической поддержки».