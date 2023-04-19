Назван объем помощи США Украине с начала СВО

Суммарный объем военной помощи США Украине с начала СВО достиг 35,4 миллиардов долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

Фото: ТАСС ТАСС

Там отметили, что если считать с начала президентства Джо Байдена, то США выделили на военную помощь Украине более 36,1 миллиардов долларов.