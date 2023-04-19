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На Украине подтвердил получение второй установки ПВО IRIS-T

Второй современный комплекс ПВО IRIS-T поступил украинским военным, рассказал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине подтвердил получение второй установки ПВО IRIS-T
© globallookpress.com

Отмечается, что накануне немецкие газеты заявили об отправке комплекса на Украину.

На Украину прибыли ЗРК Patriot из США, ФРГ и Нидерландов

Резников пояснил, что благодарен немецким союзникам за поставки военной техники. Он добавил, что комплекс усилит систему ПВО Украины и позволит успешнее отражать атаки крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что в республику прибыли комплексы ПВО американского производства. Их отправили США, Нидерланды и Германия.

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