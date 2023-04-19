На Украине подтвердил получение второй установки ПВО IRIS-T

Второй современный комплекс ПВО IRIS-T поступил украинским военным, рассказал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что накануне немецкие газеты заявили об отправке комплекса на Украину.

Резников пояснил, что благодарен немецким союзникам за поставки военной техники. Он добавил, что комплекс усилит систему ПВО Украины и позволит успешнее отражать атаки крылатых ракет.