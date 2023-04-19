На технике ВСУ заметили новые опознавательные знаки

На западной технике, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ), заметили новые опознавательные знаки в виде белой горизонтальной стрелки с цифрами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» и публикует соответствующие кадры.

Обозначения заметили на американских БМП Bradley и словенских танках M-55S (Т-55) 47-й механизированной бригады ВСУ. Предположительно, новые знаки могут быть использованы в планируемом Украиной контрнаступлении.