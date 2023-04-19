Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Белый дом объявит 19 апреля новый пакет военной помощи Украине . В него войдут боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».

«Позднее сегодня администрация президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине. Заявление сделает госдепартамент и министерство обороны», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, передаваемые Киеву вооружения возьмут из наличия Пентагона. Это произойдет уже в 36-й раз. Известно, что в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS.