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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Белый дом объявит 19 апреля новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

«Позднее сегодня администрация президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине. Заявление сделает госдепартамент и министерство обороны», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, передаваемые Киеву вооружения возьмут из наличия Пентагона. Это произойдет уже в 36-й раз. Известно, что в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня HIMARS.

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