Президент Чехии назвал условия вступления Украины в НАТО

Государства-члены Североатлантического альянса рассмотрят вопрос о вступлении Украины в НАТО только после того, как военные действия завершатся, рассказал президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что глава республики сделал свое заявление по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, прошедших в Брюсселе в среду, 19 апреля.

Петр Павел подчеркнул, что западным странам следует оказывать поддержку Украине в обязательном порядке. По его мнению, у них нет альтернативы продолжению этой политики.

Ранее президент Чехии сообщил, что вступление Украины в НАТО осложняется целым рядом геополитических факторов.