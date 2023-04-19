Президент Чехии назвал условия вступления Украины в НАТО
Государства-члены Североатлантического альянса рассмотрят вопрос о вступлении Украины в НАТО только после того, как военные действия завершатся, рассказал президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что глава республики сделал свое заявление по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, прошедших в Брюсселе в среду, 19 апреля.
Петр Павел подчеркнул, что западным странам следует оказывать поддержку Украине в обязательном порядке. По его мнению, у них нет альтернативы продолжению этой политики.
Ранее президент Чехии сообщил, что вступление Украины в НАТО осложняется целым рядом геополитических факторов.
По его оценке, Киеву будет легче добиться принятия решения о вступлении в альянс в том случае, если ему удастся вступить в Евросоюз.