В России ответили на объявленное Киевом контрнаступление

Объявленное на Украине контрнаступление ВСУ может быть очередной провокацией украинских властей. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Объявление о начале контрнаступления на Украине может быть провокацией. Мы привыкли к атмосфере, когда нас все время пытаются обмануть», — передает слова Карасина «Лента.ру».
Он добавил, что со стороны Запада и Украины регулярно приходят различные информационные провокации, которые призваны сбить Россию с толку. Для прояснения конкретной обстановки на фронте необходимо дождаться комментариев военных профессионалов ВС РФ, заключил Карасин.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила, что ВСУ перешли в контрнаступление. По ее словам, украинские войска проводят активные наступательные действия на четырех направлениях.