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1 час назад

В России ответили на объявленное Киевом контрнаступление

Ura.Ru

Объявленное на Украине контрнаступление ВСУ может быть очередной провокацией украинских властей. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Объявление о начале контрнаступления на Украине может быть провокацией. Мы привыкли к атмосфере, когда нас все время пытаются обмануть», — передает слова Карасина «Лента.ру».

На Украине объявили о начале контрнаступления в Донбассе

Он добавил, что со стороны Запада и Украины регулярно приходят различные информационные провокации, которые призваны сбить Россию с толку. Для прояснения конкретной обстановки на фронте необходимо дождаться комментариев военных профессионалов ВС РФ, заключил Карасин.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр объявила, что ВСУ перешли в контрнаступление. По ее словам, украинские войска проводят активные наступательные действия на четырех направлениях.

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