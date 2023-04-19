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В России предрекли рост числа поломок западных танков у ВСУ

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В ближайшее время будет наблюдаться рост числа поломок западной техники, в частности, танков, находящейся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Ura.ru Василий Дандыкин.

В России предрекли рост числа поломок западных танков у ВСУ
© Lenta.ru

По его оценке, ВСУ не хватает танкистов для работы с западной техникой.

«Хорошего танкиста вырастить, особенно механика-водителя, — это серьезно. Сейчас, что наскребли по сусекам, направили и получилось то, что получилось. Машина достаточно громоздкая, непривычная, в отличие от наших танков», — предрек специалист.

Эксперт допустил, что Украина получает не самые новые образцы техники.

«Наверно, выбирали из того, что есть, что не жалко. Себе же получше оставляют. Как с зерном получается. Запретили украинское зерно вывозить, так и с танками. Отчитались, что передали, и все. А что передали?» — сказал Дандыкин.

В апреле в публикации Defence24 допустили, что польский завод Bumar-Labedy может столкнуться с проблемами в ходе ремонта украинских танков Т-64, которые отличаются от выпускавшихся в Польше Т-72.

В апреле в сети заметили сделанные в США фотографии трофейного российского боевого танка Т-90А.

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