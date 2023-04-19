Стало известно об избиении раненого украинского солдата офицером ВСУ

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил восстанавливавшегося после ранения украинского солдата за то, что тот случайно зашел не в ту душевую кабинку. Об этом случае сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на сестру пострадавшего и прилагая фото солдата ВСУ без сознания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Он его сбил с ног и наносил удары ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью», — приводит канал слова родственницы.

По заявлению сестры солдата, у раненого отказали ноги, сейчас он борется за жизнь в госпитале. Офицер ВСУ же, как утверждается, находится на свободе, вины не признает, но предложил денежную компенсацию.