В Артемовске погиб украинский военный Александр Станков, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Об этом стало известно военкору ВГТРК Евгению Поддубному, он сообщает об этом в Telegram.

По его словам, Станков, имевший позывной Перун, состоял в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Как добавляет канал «Военкоры Русской весны», он был ликвидирован бойцами ЧВК «Вагнер».

При этом не уточняется, какую роль играл Станков в событиях в Одессе в 2014 году.