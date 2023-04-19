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36 минут назад

Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы «не отвлекать военных». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Владимира Путина, он лично побывал в указанных регионах «буквально день назад». Необходимость такой поездки он объяснил тем, что не хотел «надолго отвлекать военных».

«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – объяснил президент.

В Кремле рассказали о подаренных Путиным иконах военным

18 апреля на сайте Кремля появилась новость о том, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

Армия,Видео,Владимир Путин,
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