Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы «не отвлекать военных». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Владимира Путина, он лично побывал в указанных регионах «буквально день назад». Необходимость такой поездки он объяснил тем, что не хотел «надолго отвлекать военных».
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – объяснил президент.
18 апреля на сайте Кремля появилась новость о том, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР.