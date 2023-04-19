Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР), чтобы не отрывать военных от дел. Об этом глава государства сообщил на заседании с членами правительства, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин объяснил, что целью поездки была встреча с российскими военными, которых он не хотел отвлекать от мест расположения подразделений, находящихся под их командованием.

«Обстановка требует того, чтобы они были на месте», — подчеркнул глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что военачальники до последних минут не знали о поездке Путина в штабы «Восток» и «Днепр». По его словам, визит главы государства в ЛНР и Херсонскую область не готовился заранее, а военное руководство приглашали на совещание с российским лидером по видеоконференцсвязи.