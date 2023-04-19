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ВМФ США отправили беспилотный катер через Ормузский пролив

Пятый флот ВМС США сообщил о направлении своего первого беспилотного катера через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

ВМФ США отправили беспилотный катер через Ормузский пролив
© Газета.Ru

При это представитель Пятого флота Тимоти Хокинс сообщил, что 13-метровое судно L3 Harris Arabian Fox MAST-13 оснащено датчиками и камерами. По его словам, судно привлекло внимание Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Иранцы наблюдали за проходом беспилотного надводного судна через пролив в соответствии с международным правом», — сказал Хокинс.

Ранее компания Austal USA передала ВМС США 13-й экспедиционный скоростной транспортный корабль класса Spearhead Apalachicola Apalachicola, способный развивать скорость 45 узлов (83 км/ч) и перевозить роту морских пехотинцев, десантные лодки и вертолеты. По данным издания, в отличие от предшественников, Apalachicola обладает полностью автоматизированной системой управления, способной придерживаться заданной программы плавания в течение 30 суток без вмешательства человека.

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