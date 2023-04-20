Стало известно о желании Украины набрать 40 тысяч солдат

На Украине планируют набрать в армию республики 40 тысяч солдат, но некоторые чиновники опасаются, что такого количества мобилизованных будет недостаточно. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Правительство ожидает, что около 40 тысяч солдат пополнят их ряды. Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно», — говорится в материале.

Кроме того, при МВД Украины формируют несколько новых штурмовых подразделений. Страна продолжает набор военных. FT указывает, что ранее были утверждены правила, которые позволяют военкоматам отправлять повестки в любую точку республики. До этого их можно было вручать мужчинам только по адресам их регистрации.