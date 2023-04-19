«Подразделения воздушно-десантных войск блокировали Бахмут с северной и южной окраин», — заявили в Минобороны. Там добавили, что в городе за последние сутки штурмовыми отрядами ВС РФ освобождены три новых квартала в разных частях города, а также пресечены попытки контратак со стороны ВСУ.