Российские войска уничтожили четыре украинских самолета за сутки

«Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолёта воздушных сил Украины, в том числе: в районах населённых пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолёт Су-25», — говорится в заявлении ведомства.