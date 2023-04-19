На Украину прибыли ЗРК Patriot из США, ФРГ и Нидерландов

На Украину прибыли комплексы ПВО Patriot из США, ФРГ и Нидерландов, рассказал первый замминистра обороны республики Александр Павлюк. Об этом пишет РИА «Новости».

«На Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии», - написал Павлюк в своем Telegram-канале.

Его слова подтвердил в Twitter глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников. Он добавил, что военнослужащие ВСУ освоили управление комплексами «так быстро, как только могли».