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53 минуты назад

На Украину прибыли ЗРК Patriot из США, ФРГ и Нидерландов

Илья Родин

На Украину прибыли комплексы ПВО Patriot из США, ФРГ и Нидерландов, рассказал первый замминистра обороны республики Александр Павлюк. Об этом пишет РИА «Новости».

«На Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии», - написал Павлюк в своем Telegram-канале.

Украина получила первую систему ПВО Patriot с ракетами

Его слова подтвердил в Twitter глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников. Он добавил, что военнослужащие ВСУ освоили управление комплексами «так быстро, как только могли».

Ранее сообщалось, что Берлин также поставил ВСУ боеприпасы к комплексу, 16 грузовых машин, два автомобиля погранохраны, 34 беспилотника, 40 БМП Marder.

Армия,Видео,Александр Павлюк,Алексей Резников,
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