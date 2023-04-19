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17 минут назад

На Украине объявили о начале контрнаступления в Донбассе

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в Донбассе на четырех направлениях. Об этом заместитель министра обороны республики Анна Маляр заявила в эфире телеканала «Рада».

На Украине объявили о начале контрнаступления в Донбассе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Замглавы ведомства уточнила, что украинская армия начала наступательные действия на артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Маляр также отметила, что в настоящий момент ВСУ проводят «активные штурмовые действия» в самом Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине – Бахмут).

Ранее сообщалось, что украинские войска отступили из поселка Спорное — стратегически важного узла обороны между Артемовском и Северском. До этого командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявлял об активизации ВСУ на многих участках линии боевого соприкосновения.

Армия,Видео,Анна Маляр,Александр Ходаковский,
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