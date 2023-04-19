На Украине объявили о начале контрнаступления в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в Донбассе на четырех направлениях. Об этом заместитель министра обороны республики Анна Маляр заявила в эфире телеканала «Рада».

Замглавы ведомства уточнила, что украинская армия начала наступательные действия на артемовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Маляр также отметила, что в настоящий момент ВСУ проводят «активные штурмовые действия» в самом Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине – Бахмут).