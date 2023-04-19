Шойгу проверил боеготовность воинских частей РВСН в Калужской области

Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области, в ходе которой заслушал доклады командования Козельской ракетной дивизии о состоянии боевой готовности.

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Шойгу, как сообщается в Telegram-канале Минобороны, проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил главе военного ведомства о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы «Ярс». Кроме того, он рассказал о создании современной инфраструктуры, которая обеспечивает качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военных.

В МО РФ отметили, что Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы «Ярс» стационарного шахтного базирования.

Кроме того, Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса стратегического назначения с МБР. Также ему продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу боевого модуля системы защиты нового поколения, управляемого дистанционно.

Министр проверил инфраструктуру, созданную для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих.

Отмечается, что по итогам рабочей поездки министр заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.