Танки «Абрамс» против сектантов: 30 лет «Осаде в «Маунт Кармел»

19 апреля 1993 года агенты ФБР и Национальная гвардия США после 51-дневной осады пошли на штурм ранчо в Техасе, где от федеральных сил прятались члены секты «Ветвь Давидова». В результате действий правительства погибли 82 человека, из них 20 детей, а также 4 агента бюро ATF.

В мае 1992 года заместитель шерифа округа Мак-Леннан Дэниэл Вайенберг связался с представителями Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). По его информации, местные сектанты под руководством их лидера Дэвида Кореша нарушают законодательство США и занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия. Вскоре ATF установило наблюдение за ранчо «Маунт Кармел».

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В ходе расследования выяснилось, что Кореш установил для себя в секте многожёнство и вступает в сексуальные связи с несовершеннолетними лицами женского пола, в частности с 14-летней Карен Дойл и 12-летней сестрой своей жены. Кроме того, один из соседей сектантов сообщил агентам, что неоднократно слышал, как с территории «Маунт Кармел» доносились звуки выстрелов, произведённых из автоматического оружия, включая оружие 50-го калибра.

После месяцев наблюдения за жизнью секты, а также неудачной попытки внедрения, Бюро удалось получить ордер на обыск ранчо сектантов. Утром 28 февраля 1993 года колонна силовиков из 80 автомобилей при поддержке 3 вертолетов Национальной гвардии двинулась в рейд на «Маунт Кармел». Когда спецназ остановился у двери дома оттуда вышел Дэвид Кореш. Узнав, что у агентов есть ордер на обыск, он скрылся внутри ранчо, между спецназом и сектантами началась перестрелка.

К полудню рейд закончился. Силовикам не удалось захватить поместье сектантов. В результате боя погибли 4 агента и 16 получили ранения. Последователи Кореша потеряли 5 человек. Началась осада «Маунт Кармел», которая продлилась 51 день. За время осады поместье удалось покинуть 11 последователям «Ветви Давидова», которые были сразу арестованы.

19 апреля начался новый штурм ранчо. Правительственные силы решили задействовать против сектантов танки М1А1 «Абрамс» и М88, которые стали таранами пробивать стены дома и обстреливать поместье снарядами со слезоточивым газом. В результате этих действий в «Маунт Кармел» начался сильный пожар. Из горящего здания смогли выйти только 9 человек. Оставшиеся, включая Кореша, погибли в огне.

Согласно результатам правительственного расследования, причиной был поджог. Критики официальной версии, в том числе некоторые выжившие, утверждают, что этому недостаточно доказательств, а огонь мог вспыхнуть из-за применённого при штурме слезоточивого газа «CS».