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28 минут назад

Япония решила отправить военных в Судан

Lenta.ru

Япония направит Силы самообороны в Судан для спасения своих граждан. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции, передает Kyodo.

Япония решила отправить военных в Судан
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мацуно сообщил, что пока не поступало сведений о ранениях среди примерно 60 японцев, проживающих в Судане. Он отметил, что граждане Японии, в том числе сотрудники посольства страны и Японского агентства международного сотрудничества (JICA), находятся в «тяжелом положении» из-за нехватки питьевой воды и продуктов питания.

15 апреля В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Позже вооруженные силы страны объявили о расширении масштаба боевых операций против отрядов спецназа и призвала население страны к осторожности.

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