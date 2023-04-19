Япония решила отправить военных в Судан

Япония направит Силы самообороны в Судан для спасения своих граждан. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции, передает Kyodo.
Мацуно сообщил, что пока не поступало сведений о ранениях среди примерно 60 японцев, проживающих в Судане. Он отметил, что граждане Японии, в том числе сотрудники посольства страны и Японского агентства международного сотрудничества (JICA), находятся в «тяжелом положении» из-за нехватки питьевой воды и продуктов питания.
15 апреля В Судане вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования (СБР). Позже вооруженные силы страны объявили о расширении масштаба боевых операций против отрядов спецназа и призвала население страны к осторожности.