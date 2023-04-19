В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме

Электронные повестки весной будут рассылаться в тестовом режиме. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявил депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
Депутат сообщил изданию, что рассылка будет вестись исключительно для проверки системы.
«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме (...) понять, доходят, не доходят, апробация системы», — сообщил Картаполов.
При этом он подчеркнул, что юридической силы такие повестки иметь не будут.