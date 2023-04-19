В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме

Электронные повестки весной будут рассылаться в тестовом режиме. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявил депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

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Депутат сообщил изданию, что рассылка будет вестись исключительно для проверки системы.

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме (...) понять, доходят, не доходят, апробация системы», — сообщил Картаполов.