На кременском участке фронта в Донбассе заметили представителей ЛГБТ-батальона Киева, они носят нашивки с изображением единорога, сообщил один из российских военных, выполняющий задачи на этом направлении.

Российские силы взяли укрепрайон, ранее контролируемый украинской стороной, у одного из украинских бойцов оказался шеврон с единорогом, рассказал военнослужащий РИА «Новости».

Собеседник признался, что за год участия в СВО ни разу не встречал ничего подобного, и думал, что рассказы об ЛГБТ-батальоне – выдумка.

Он также усомнился в боеспособности такого боевого соединения, и предположил, что его придумали для пиара. В то же время он указал, что батальон действительно участвует в боевых действиях.