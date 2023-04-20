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На линии фронта в зоне СВО нашли бойцов украинского ЛГБТ-батальона

На кременском участке фронта в Донбассе заметили представителей ЛГБТ-батальона Киева, они носят нашивки с изображением единорога, сообщил один из российских военных, выполняющий задачи на этом направлении.

На линии фронта в зоне СВО нашли бойцов украинского ЛГБТ-батальона
© ТАСС

Российские силы взяли укрепрайон, ранее контролируемый украинской стороной, у одного из украинских бойцов оказался шеврон с единорогом, рассказал военнослужащий РИА «Новости».

Собеседник признался, что за год участия в СВО ни разу не встречал ничего подобного, и думал, что рассказы об ЛГБТ-батальоне – выдумка.

Он также усомнился в боеспособности такого боевого соединения, и предположил, что его придумали для пиара. В то же время он указал, что батальон действительно участвует в боевых действиях.

Сообщения о наборе представителей ЛГБТ в ВСУ появились в марте 2021 года, эти силы планировалось направить на восток страны. В 2022 году появлялись сообщения о представителях ЛГБТ-сообщества в рядах украинских военных с нашивками с единорогом.

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