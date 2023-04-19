В России отреагировали на заявление Южной Кореи о поставках оружия Украине

Заявление Южной Кореи о возможных поставках оружия Украине сделано под давлением, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Сеула о военной помощи Киеву.

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Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность того, что страна станет поставлять Киеву оружие, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины.

«Помимо этого, там буквально на днях прошла министерская встреча "Большой семерки", которая посвятила очень много внимания кризису на Украине. Поэтому я не исключаю, что просто было оказано давление на Южную Корею, и та решила подыграть», — заявил Карасин.

При этом сенатор отметил, что в случае, если Сеул все же решит отправить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), то это будет поспешное решение.

«Как минимум, это опрометчивое решение, сразу могу сказать, для Южной Кореи и для всего, что происходит вокруг Украины», — заключил он.