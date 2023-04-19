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В ДНР заявили об отсутствии согласованного отступления ВСУ из Артемовска

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока отсутствует согласованное отступление из Артемовска (украинское название — Бахмут), город покидают только малые группы. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, его цитирует РИА Новости.

В ДНР заявили об отсутствии согласованного отступления ВСУ из Артемовска
© Lenta.ru

«Что касается отступления, я не готов сказать, что противник отступает. Да, есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство. (…) Согласованного отступления из города пока нет», — сказал он.

19 апреля Гагин также назвал вопросом ближайшего времени взятие Артемовска под контроль российскими военными. Советник Пушилина напомнил, что военнослужащие контролируют около 90 процентов территории города. Кроме того, все дороги находятся под контролем российской артиллерии.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал артемовское направление эпицентром боевых действий. Кроме того, пресс-секретарь Восточной группировки украинских сил Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске идут самые тяжелые бои за последние десятилетия.

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