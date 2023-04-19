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Комбат ДНР заявил об активизации ВСУ на многих участках фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на многих участках линии боевого соприкосновения. О ситуации на фронте рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

Комбат ДНР заявил об активизации ВСУ на многих участках фронта
© Edgar Gutiarrez / Globallookpress.com

Он добавил, что также участились случаи вылазок диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Артиллерия извлекает береженные запасы и работает на подавление противника, танки выходят на прямую наводку», — заявил Ходаковский.

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