Комбат ДНР заявил об активизации ВСУ на многих участках фронта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на многих участках линии боевого соприкосновения. О ситуации на фронте рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.
Он добавил, что также участились случаи вылазок диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
«Артиллерия извлекает береженные запасы и работает на подавление противника, танки выходят на прямую наводку», — заявил Ходаковский.