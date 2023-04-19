Бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

В рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, восемь бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели учебно-боевые полеты над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе патрулирования авиационная поддержка осуществлялась силам Тихоокеанского флота. Министерство также добавило, что все полеты проводились в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не нарушали границ других государств.

Напомним, бомбардировщики Ту-22м3 обладают способностью запускать сверхзвуковые управляемые ракеты и бомбы по наземным и морским целям с дальностью полета до 7 тыс. км. Кроме того, они могут использоваться для перевозки ядерного оружия.