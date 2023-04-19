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Бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

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В рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, восемь бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели учебно-боевые полеты над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Об этом сообщает ТАСС.

Бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями
© РИА Новости

Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе патрулирования авиационная поддержка осуществлялась силам Тихоокеанского флота. Министерство также добавило, что все полеты проводились в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не нарушали границ других государств.

Напомним, бомбардировщики Ту-22м3 обладают способностью запускать сверхзвуковые управляемые ракеты и бомбы по наземным и морским целям с дальностью полета до 7 тыс. км. Кроме того, они могут использоваться для перевозки ядерного оружия.

Ранее стало известно, что в рамках проверки сил Тихоокеанского флота ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-95МС были переброшены на оперативные аэродромы. Уточнялось, что они будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку сил Тихоокеанского флота.

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