FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

Власти Украины на заседании контактной группы по военной помощи запросят у стран Запада срочные поставки зенитных ракет. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно газете Financial Times от чиновников, знакомых с ходом подготовки к встрече.

Заседание контактной группы по Украине пройдет в пятницу, 21 апреля, на американской военной авиабазе «Рамштайн» в Германии. Издание утверждает, что Украина будет просить срочные поставки зенитных ракет, опасаясь, что их острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки.

Неназванный европейский чиновник подчеркнул, что тема средств ПВО малой дальности «все чаще поднимается украинцами». Вместе с тем на Западе считают, что у Киева хватает таких средств для защиты своей территории.

«Мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет превосходство в воздухе... У Украины достаточно (средств ПВО — прим. ред.), чтобы защитить себя», — заявил один из западных чиновников.