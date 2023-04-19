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17 минут назад

СМИ: Киев запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

Никита Бородкин

Власти Украины на заседании контактной группы по военной помощи запросят у стран Запада срочные поставки зенитных ракет. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно газете Financial Times от чиновников, знакомых с ходом подготовки к встрече.

FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Заседание контактной группы по Украине пройдет в пятницу, 21 апреля, на американской военной авиабазе «Рамштайн» в Германии. Издание утверждает, что Украина будет просить срочные поставки зенитных ракет, опасаясь, что их острая нехватка позволит России начать массированные бомбардировки.

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Неназванный европейский чиновник подчеркнул, что тема средств ПВО малой дальности «все чаще поднимается украинцами». Вместе с тем на Западе считают, что у Киева хватает таких средств для защиты своей территории.

«Мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет превосходство в воздухе... У Украины достаточно (средств ПВО — прим. ред.), чтобы защитить себя», — заявил один из западных чиновников.

Напомним, что ранее Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона заявило, что Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов «Бук» уже к 13 апреля, а к 3 мая ракеты закончатся и для комплексов С-300. В результате без прикрытия останутся порядка 40 критических объектов на территории страны.

Армия,Пентагон,
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