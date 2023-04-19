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22 минуты назад

В ДНР заявили об улучшении российских позиций на авдеевском направлении

Lenta.ru

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» рассказал, что на авдеевском направлении улучшились позиции российских военнослужащих.

В ДНР заявили об улучшении российских позиций на авдеевском направлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, российские бойцы «работают активно» на указанном направлении. У нескольких подразделений, которые заходят с разных позиций, фиксируются «успехи и улучшение позиций».

Ранее Пушилин заявил об успешном окружении Авдеевки Вооруженными силами России. Он отметил, что российские бойцы более «плотно держат под огневым контролем» пути снабжения украинской армии. По словам советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, множество солдат Вооруженных сил Украины сдаются под Авдеевкой в плен.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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