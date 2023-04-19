В ДНР заявили об улучшении российских позиций на авдеевском направлении

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» рассказал, что на авдеевском направлении улучшились позиции российских военнослужащих.

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По его словам, российские бойцы «работают активно» на указанном направлении. У нескольких подразделений, которые заходят с разных позиций, фиксируются «успехи и улучшение позиций».