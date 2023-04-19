Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украине не стоит рассчитывать на «волшебную» победу над Россией, и предположил, что украинский кризис продолжится в 2024 году. Об этом сообщает The New York Times.

По словам Уоллеса, он настроен оптимистично в отношении Киева и считает, что «между этим и следующим годом Украина сохранит импульс и сильную позицию».

«В то же время я думаю, что мы должны быть реалистами: момент, в который Россия рухнула бы по мановению волшебный палочки, не наступит никогда», - подчеркнул британский министр.

3 апреля The New York Times сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут попытку наступления в мае «или около того».

Однако 12 апреля The Washington Post ранее рассказала, что ВСУ откладывает запланированное наступление из-за непогоды, затянувшихся поставок западного оружия и нехватки боеприпасов.